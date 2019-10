Le paradoxe des avions tout cargo

On ne les aperçoit que rarement, mais ils sont pourtant bien là, discrètement parqués dans des zones aéroportuaires que nul passager ne traversera un jour. Et contrairement aux idées reçues, les avions commerciaux tout cargo n'ont même jamais été aussi nombreux en opération, avec une flotte mondiale qui titille désormais les 2 000 appareils et qui connaîtra de profondes mutations au cours des deux prochaines décennies. Les deux grands avionneurs* sont d'ailleurs parfaitement en accord sur un point : cette flotte va croître de plus de 50% d'ici 20 ans, avec l'arrivée d'un minimum de 2 500 appareils dédiés, qui viendront la rajeunir et la développer et particulièrement en Amérique du Nord et en Asie.



