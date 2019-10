L'US Air Force explore l'IA appliquée à l'aviation de combat

A quand du « dogfight » soutenu par de l'intelligence artificielle ? L'agence américaine de recherche pour la défense (DARPA) a récemment annoncé avoir sélectionné huit équipes pour plancher sur des simulations de combat aérien impliquant de l'IA. Les AlphaDogfight trials se tiendront entre novembre 2019 et mars 2020, dans le but d'évaluer la pertinence et l'apport de l'IA dans le combat aérien. Les huit équipes sélectionnées sont issues d'instituts de recherches, de PME et de grands groupes : Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Georgia Tech research institute, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI, Soar Tech.



Il s'agit d'établir de premières applications concrètes et de poursuivre les réflexions en cours sur l'automatisation du combat air-air. La DARPA a ainsi...