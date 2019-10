Un bel avenir se projette pour l'Airbus A220 en Afrique

La famille A220 suscite actuellement un engouement auprès des transporteurs africains, et ce depuis la reprise complète du programme par Airbus en juillet 2018. L'ex-CSeries est en passe de devenir le futur avion régional du continent et un vecteur de croissance important pour l'avionneur européen en Afrique, et notamment sur le marché des 100 à 150 sièges, estimé à 7 000 avions d'ici 20 ans. À la fin septembre 2019, le programme A220 affichait un carnet de commandes de 525 appareils. 90 exemplaires ont déjà été livrés à six opérateurs dont deux compagnies africaines.



Cinq A220-300 ont déjà été mis service sur le continent africain. Air Tanzania a été la « compagnie de lancement » sur le continent,...