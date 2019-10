Aurigny Air Services lance l'EVS ClearVision sur ses nouveaux ATR 72-600

La compagnie aérienne de Guernesey est la première au monde à utiliser le dispositif de Vision Améliorée (EVS) avec l'arrivée de son premier ATR 72-600 sur les trois exemplaires commandés. Aurigny Air Services entend fortement améliorer ses opérations par temps de brouillard.



Aurigny Air Services, la compagnie aérienne régionale basée à Guernesey, vient de recevoir le premier des trois ATR 72-600 commandés l'année dernière. Ces appareils viendront graduellement remplacer les trois ATR 72-500 actuellement opérés par Aurigny pour ses dessertes de Jersey, Alderney et le reste du Royaume-Uni.



Conformément à l'accord révélé en juillet 2018, le poste de pilotage de ce premier ATR 72-600 est équipé de l'EVS (Enhanced Vision System) ClearVision, afin de faciliter les opérations par basse visibilité, la plateforme de Guernesey étant particulièrement sujette au brouillard, notamment entre les mois de mars et juin. La piste de l'aéroport est équipé de deux ILS de catégorie I (minima 200 pieds).



Développé par l'électronicien israélien Elbit Systems, ce dispositif de vision améliorée repose sur l'utilisation d'une caméra multispectrale haute résolution combinée à un affichage déporté sur une visière tête haute portée par le pilote (SkyLens). Ce système permet ainsi de conforter la décision de l'équipage au seuil des minima, par exemple par temps de brouillard, sans avoir à équiper les installations aéroportuaires d'ILS de Cat III. En approche finale GNSS, le minima de ClearVision est même réduit à seulement 100 pieds.



Les ATR 72-600 d'Aurigny Air Services sont d'ailleurs équipés du dernier standard avionique (Standard 3) proposé par l'avionneur, à savoir avec les fonctionnalités LPV (Localizer Performance with Vertical guidance), RNP-AR 0.3 (Required Navigation Performance with Authorization Required) et V-NAV (Vertical Navigation). Pour rappel, le cockpit des ATR de la génération -600 repose sur une suite avionique modulaire fournie par Thales.



L'avionneur franco-italien avait d'ailleurs effectué des vols d'essai à Guernesey lors de la campagne de certification de ClearVision l'année dernière, afin de démontrer à la compagnie régionale les avantages opérationnels du système. Selon ATR, l'utilisation de l'EVS aurait par exemple permis à Aurigny de poursuivre la moitié des atterrissages qui n'ont pas été autorisés sur une année à (24 atterrissages sur 48). La compagnie régionale avait quant à elle estimé à plus de un million de livres sterling le gain d'un tel dispositif sur ces opérations au cours d'une décennie.



Rappelons que le système ClearVision peut également être couplé à une base de données pour ajouter une vision synthétique (SVS), qui ajouté à l'EVS, permet de disposer d'une vision combinée (CVS).