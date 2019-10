NBAA 2019 : Le PT6 entre dans l'ère numérique avec la E-Series

On a beau approcher les soixante ans, il n'est jamais trop tard pour se mettre au numérique. C'est en tout cas ce que fait le PT6 de Pratt & Whitney Canada. Le motoriste vient de dévoiler, à la convention américaine de la NBAA, une nouvelle version de son célèbre turbopropulseur conçu à la fin des années 1950. Baptisée PT6 E-Series, elle intègre pour la première fois un système de commande moteur électronique (EEC) ainsi qu'une automanette unique. Et elle a déjà trouvé une application avec le lancement du PC-12 NGX de Pilatus.



Développé en toute discrétion, le PT6E est déjà certifié dans sa variante PT6E-67XP, qui équipera le PC-12 NGX de Pilatus. Le moteur et l'avion, lui aussi...