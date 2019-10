Skywise : retour sur l'alliance entre Airbus et Delta pour des solutions de maintenance prédictive « cross-fleet »

C'était l'une des annonces phares du salon MRO Europe la semaine dernière à Londres. Airbus et la compagnie américaine Delta Air Lines ont révélé avoir formé une alliance dans le numérique pour pouvoir développer conjointement de nouveaux services de maintenance prédictive basés sur la plateforme Skywise d'Airbus. Élément important, ces nouveaux services seront « cross-fleet », c'est-à-dire qu'ils concerneront aussi les types d'appareils qui ne font pas partie du catalogue de l'avionneur européen, et donc en particulier les avions Boeing. Les fruits de ce nouveau partenariat, baptisé « Predictive maintenance services powered by Skywise », seront proposés à des compagnies aériennes tierces à partir de l'année prochaine.



« Cette nouvelle alliance va apporter beaucoup de valeur à l'écosystème du health monitoring et de la maintenance prédictive et cela va aider nos clients à opérer d'une manière plus cohérente et unifiée » a déclaré Norman Baker, SVP Head of Digital Solutions chez Airbus durant l'annonce de ce partenariat. Airbus Services apporte ainsi sa plateforme digitale Skywise (hébergement et intégrations des données, algorithmes, briques d'applications comme Skywise Reliability Services, Skywise Health Monotoring...). Delta amène pour sa part ses importantes connaissances opérationnelles en tant que compagnie aérienne, mais également ses connaissances dans les services MRO (Delta TechOps), et ce aussi bien pour les avions que pour leurs moteurs et leurs systèmes.



« Nous voulons vraiment capitaliser sur les investissements d'Airbus dans la plateforme Skywise ainsi que sur ses algorithmes d'analyse de données » a indiqué Don Mitacek, SVP Technical Operations chez Delta TechOps. Il rappelle d'ailleurs que la compagnie travaillait déjà sur la maintenance prédictive de sa flotte depuis trois ans. « La maintenance prédictive nous a permis d'éviter 2000 retards et annulations l'année dernière tout en abaissant nos coûts par heure de vol » a-t-il précisé. Pour rappel, en plus de sa très importante flotte Airbus (près de 300 appareils des familles A220, A320, A330/A330neo et A350), la compagnie américaine aligne également plus de 500 appareils Boeing (717, 737NG, 757, 767 et 777).



Une alliance qui sera amenée à s'élargir



Rémi Maillard, le directeur d'Airbus Services a indiqué pour sa part qu'il était logique que les deux acteurs partagent leurs connaissances et leur savoir-faire dans le digital. « Nous avions la plateforme Skywise, nos solutions prédictives et il nous semblait naturel de partager nos donnés, mais aussi nos algorithmes de maintenance prédictive » nous explique-t-il. « Nous pensons qu'en partageant ces données et ces capabilités, il nous sera possible de développer de meilleurs algorithmes de maintenance prédictive qui permettrons d'aller chercher des gains de performances et d'aller bien au-delà de la simple fiabilité opérationnelle » poursuit-il. Pour mieux résumer, « De nouveaux algorithmes seront développés avec Delta, à partir des données que nous allons partager, le tout sur la plateforme Skywise et ces nouvelles solutions seront marketées par Airbus Services ».



Mais le volet de cette alliance concernant les moteurs et les systèmes pourra aussi avoir d'importantes retombées pour l'ensemble des services proposés par l'avionneur. « Les moteurs et les systèmes, c'est un prolongement naturel pour la partie digitale, mais c'est également vrai pour la partie physique des services. Nous investissons beaucoup dans les services FHS et notre ambition est clairement de devenir un one-stop shop, avec des services intégrés pour l'ensemble de l'avion, nose-to-tail, et donc à la fois pour les composants, les moteurs et la cellule. » Et de poursuivre : « Nous voulons nous engager auprès des compagnies aériennes sur un coût de maintenance qui soit défini et le plus limité possible. »



Mais Rémi Maillard nous a également annoncé que cette alliance n'en était évidemment qu'à ses débuts et qu'elle sera potentiellement amenée à s'élargir à l'avenir. « Nous voyons Skywise comme une plateforme ouverte et nous serons ravis d'accueillir de nouveaux acteurs. Plus nous partagerons des données, plus nous serons capables de développer des algorithmes qui font sens pour les compagnies aériennes et qui pourront générer de plus en plus de valeur » a-t-il souligné.