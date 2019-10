MRO Europe 2019 : Airbus et Delta lance une alliance basée sur la plateforme digitale Skywise

Airbus et la compagnie américaine Delta Air Lines ont décidé de former une alliance dans le numérique, pour développer de nouveaux services de maintenance prédictive basés sur la plateforme Skywise d'Airbus.



Ces services seront « cross-fleet », c'est-à-dire qu'ils concerneront aussi des types d'appareils qui ne font pas partie du catalogue de l'avionneur, et en particulier les avions Boeing. Les fruits de ce nouveau partenariat, baptisé « Predictive maintenance services powered by Skywise », seront proposés à des compagnies aériennes tierces à partir de l'année prochaine, avec un partage des recettes générées.



Airbus Services apporte sa plateforme digitale Skywise (hébergement et intégrations des données, algorithmes, briques d'applications comme Skywise Reliability Services, Skywise Health Monotoring...). La compagnie américaine Delta amène pour sa part ses importantes connaissances opérationnelles, aussi bien au niveau des avions que pour leurs moteurs et leurs systèmes. « Nous voulons vraiment capitaliser sur les investissements d'Airbus dans la plateforme Skywise ainsi que sur ses algorithmes d'analyse de données » a précisé Don Mitacek, SVP Technical Operations chez Delta TechOps.



Delta sera logiquement la première compagnie utilisatrice de cette nouvelle solution de maintenance prédictive. Pour rappel, en plus de sa très importante flotte Airbus (près de 300 appareils des familles A220, A320, A330/A330neo et A350), la compagnie américaine aligne également plus de 500 appareils Boeing (717, 737NG, 757, 767 et 777).



Le Journal de l'Aviation reviendra plus en détail sur ce partenariat dans les prochaines heures.