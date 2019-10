Corsair : une activité de maintenance en propre en plein développement

Corsair possède une direction technique en propre depuis sa création en 1981. Avec le développement des sociétés de MRO, se pose régulièrement la question de la pertinence de cette direction pour effectuer des opérations dépassant l'agrément obligatoire de gestion de maintien de la navigabilité (part M). Aujourd'hui, cette pertinence est prouvée, ce qui a fait dire récemment à Pascal de Izaguirre, le Président de la compagnie, qu'il envisageait de développer cette activité de maintenance.



En fait, cela a déjà commencé, comme nous l'explique Jean-Luc Moine, le Directeur technique de Corsair. « Notre activité de maintenance privilégie la disponibilité des avions : elle concerne principalement la maintenance en ligne et les visites de premier niveau (A) sur A330 (qui interviennent toutes les 800 heures de vol). Ces visites durent 24 heures et sont maintenant considérées comme faisant partie intégrante de la maintenance en ligne. « En évitant un transfert de l'appareil sur une autre base, opération consommatrice en temps et en ressource pilotes, Corsair gagne en autonomie. L'entretien des équipements déposés est en revanche sous-traité à Air France Industries et à Rolls-Royce pour les moteurs équipant les A330. »



Une grande autonomie grâce au hangar 7



Cette capacité à entretenir elle-même ses avions a été renforcée il y a tout juste deux ans avec son installation au hangar N°7 d'Orly. « Ce hangar est une base industrielle qui nous évite d'être tributaires d'une tierce partie pour effectuer une opération de maintenance ; ce qui se passait avant que nous nous installions au HN7. »



Ce hangar possède deux baies, dont une seule est utilisée à temps plein par Corsair (la baie nord). L'utilisation de la seconde baie est gérée par Corsair pour le groupe ADP mais « l'idée est d'avoir cette possibilité de prendre l'intégralité du hangar, soit la 2e baie à l'année, en fonction de la croissance de l'activité et des besoins de Corsair. Nous avons prévu un mécanisme qui permet d'intégrer la croissance de la flotte sans avoir à déménager la base de maintenance»



Double reconnaissance par Air France Industries et Lufthansa Technik



Mais pas uniquement. « Nous profitons de cette infrastructure pour la proposer à d'autres opérateurs. » Par exemple, Corsair a conclu divers accords avec Air France Industries en offrant le clos couvert pour que la division d'Air France puisse réaliser ses opérations d'entretien, et en envoyant ponctuellement des mécaniciens de Corsair pour renforcer ses équipes et remplir des contrats externes. Corsair réalise également des contrats pour AFI, comme la préservation d'un A330-200 dont Air Caraïbes avait eu besoin de prélever les moteurs en fin d'année dernière : « Air France nous a sous-traité le chantier. Ceci nous a permis d'accélérer notre qualification de prestataire agréé auprès d'AFI et aujourd'hui nous sommes un fournisseur de prestations agréé pour des opérations d'entretien sur A330 », se félicite Jean-Luc Moine.



En parallèle, Corsair a signé un contrat avec Lufthansa Technik pour prendre en charge les visites A de la flotte d'A330-200 de Level. « Nous sommes donc également devenus un fournisseur agréé de LHT. Nous sommes donc très fiers d'être fournisseur agréé pour les deux principaux MRO mondiaux. » Une quinzaine de visites A ont ainsi déjà été réalisées pour la filiale du groupe IAG depuis l'été dernier.



Un développement assuré



Ce faisant, Corsair a développé une activité MRO, initialement orientée uniquement sur ses besoins, vers des parties tierces. « L'année dernière, nous avons déjà réalisé un chiffre d'affaires significatif grâce à cette activité et nous attendons encore un développement dans les prochaines années compte tenu du fait qu'il n'y a plus que deux maintenanciers sur la base d'Orly. » Outre les futurs besoins qui vont inévitablement naître avec la croissance de Level et de Transavia (dont le développement va imposer des contraintes sur les infrastructures), Corsair va également connaître une croissance importante de ses besoins.



La compagnie va rapidement faire sortir ses trois 747 de sa flotte (entre décembre 2020 et avril 2021), des appareils dont les visites A sont actuellement confiées à Cargolux, pour les remplacer par des A330, sur lesquels les visites seront réalisées en interne. « Nous avions quatre A330, ce qui représentait environ vingt-cinq visites par an. Avec une flotte de dix A330 dès 2021, et treize d'ici 2023, et avec la croissance de Level, nous allons passer d'une trentaine à plus d'une centaine d'événements à l'année » estime Jean-Luc Moine.



Des effectifs adaptés



Avec cette croissance de l'activité maintenance qui se profile, Corsair prévoit une augmentation de ses effectifs. « Nous aurons à trouver une vingtaine de collaborateurs supplémentaires ; mais le socle de professionnalisme est déjà présent et existant dans la compagnie », affirme le directeur technique.



En effet, Corsair a identifié très tôt le manque de mécaniciens disponibles sur le marché et s'est engagé dans l'apprentissage et les opérations de GPEC (gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences), avec des qualifications diplômantes. « Nous sommes déjà en train de subir une vague de départs qui correspond à la grande vague d'embauche des années 80 et de devoir gérer la disparition des compétences. C'est pourquoi, depuis une dizaine d'années, Corsair a investi massivement sur l'apprentissage pour alimenter de nombreux de métiers. Aujourd'hui, nous disposons d'un vivier important de mécaniciens de moins de trente ans. »



Certains intègrent Corsair en bac professionnel et sont accompagnés jusqu'en mention complémentaire pour être mécanicien aéro. Certains poursuivent en BTS, d'autres parfois jusqu'au niveau ingénieur pour pourvoir des postes d'engineering. « Nous commençons déjà à constituer des viviers de ressources sur les métiers à forte valeur ajoutée tels managers d'équipes, contrôleurs et MCC (maintenance control center). »



Pour la recherche de ses futurs collaborateurs, Corsair mise sur les canaux digitaux de recrutement, les salons mais a également développé un partenariat avec l'école de Cruseilles (Haute-Savoie), qui est agréée Part 147, offrant ainsi aux étudiants la possibilité d'être éligibles à la licence avec seulement deux ans de pratique.



Actuellement, la direction technique de Corsair compte 160 personnes, dont environ 130 sont directement liées à l'exploitation : les mécaniciens, les logisticiens mais aussi l'engineering, très sollicité pour apporter des réponses à des défauts trouvés lors des inspections, par exemple les visites A.



« Nous avons acquis une vraie autonomie avec une base industrielle en propre et des collaborateurs dont les compétences se sont développées au fil des ans permettant ainsi d'accompagner le développement de la flotte. Grâce à l'expertise technique acquise de l'A330 et les moyens en place, nous sommes en mesure de relever le défi d'accompagner le projet de croissance et de renouvellement complet de notre flotte. Nous sommes très confiants dans la réussite de ce projet ambitieux », résume Jean-Luc Moine.