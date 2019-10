AAR et BAE Systems renforcent leur collaboration dans le régional

La collaboration entre AAR et BAE Systems Regional Aircraft sur les composants de jets régionaux va bon train. La société de MRO américaine a annoncé, le 9 octobre, qu'elle avait signé une extension de contrat avec la filiale du groupe britannique pour étendre ses services de réparation et de révision à un plus grand nombre de références. L'accord initial était entré en vigueur en janvier 2019, tandis que l'extension a été signée en septembre.



Ces prestations couvrent les avions régionaux de BAE Systems (ou plutôt des constructeurs à qui il a succédé) sortis de production, qui sont désormais entretenus par BAE Systems Regional Aircraft. A priori, seuls les jets - à savoir les BAE 146 et Avro RJ - sont concernés, et non les turbopropulseurs Jetstream 31/32/41, HS 748 ou ATP. Les services de réparation et de révision des composants sont assurés par AAR dans ses installations spécialisées d'Amsterdam, aux Pays-Bas.



Les deux sociétés avaient déjà signé un contrat similaire en 2005, pour les composants réparables des BAE 146 et Avro RJ. La durée exacte de cet accord pluriannuel n'avait pas été précisée.