737 MAX : le groupe de travail JATR critique durement la FAA

Le JATR (Joint Authorities Technical Review), un panel regroupant les autorités mondiales de l'aviation civile fustige dans un rapport le régulateur aérien américain (FAA) qui manquait de moyens et d'expertise pour certifier le Boeing 737 MAX, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg. Dans un rapport qui doit être publié dans la journée, ce groupe de travail examine les procédures d'homologation du 737 MAX, interdit de vol depuis mars à la suite de deux accidents ayant fait 346 morts. Il pointe notamment "un nombre insuffisant de spécialistes de la FAA" chargés d'évaluer la conception du 737 MAX ou encore "une connaissance insuffisante" du système anti-décrochage MCAS, mis en cause dans les accidents. "Les hypothèses de conception (du MCAS) n'ont pas été examinées, mises à jour ou validées de façon adéquate", dénonce le JTAR, selon qui les "effets possibles sur les pilotes n'ont pas été évalués". La FAA n'était toutefois pas en mesure d'évaluer correctement les besoins en formation des pilotes sur cet aspect en raison du manque d'informations transmis par Boeing sur le MCAS, souligne-t-il. Le régulateur des transports américain, le NTSB, avait déjà estimé en septembre que Boeing et la FAA avaient mal évalué la réaction des pilotes aux alertes en vol en cas de dysfonctionnement du MCAS. Quand il est activé, le MCAS met brutalement l'avion en "piqué" en pointant le nez vers le sol. Le JATR ne remet pas en cause le principe du transfert par la FAA à Boeing de l'évaluation de certains systèmes et logiciels du MAX. Cette procédure, baptisée ODA, avait été adoptée en 2005 sous la pression du lobby aéronautique sur fond de dérégulation et de baisse du budget de l'agence américaine. Selon la procédure ODA, Boeing choisissait les ingénieurs devant inspecter ses avions, la FAA apposait seulement son sceau. La FAA doit cependant s'assurer qu'elle dispose d'effectifs suffisants pour superviser correctement les évaluateurs de Boeing, préconise le JATR. Boeing disposait de 1.500 personnes chargées du travail de certification quand seules 45 personnes de la FAA, dont 24 ingénieurs, supervisaient leur travail. "Nous saluons cet examen et nous sommes sûrs que notre attitude ouverte vis-à-vis de ces efforts va contribuer à améliorer la sécurité aérienne dans le monde", a réagi le patron de la FAA, Steven Dickson.