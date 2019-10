MRO Europe 2019 MRO Europe 2019 : Les entreprises françaises présentes au salon IL Y A 1 HEURE | 400 mots MRO Europe, le plus important salon dédié à la maintenance aéronautique en Europe, se tiendra les 16 et 17 octobre à Londres. Plus de 450 exposants et plus de 9000 participants sont attendus cette année, avec une forte participation des acteurs français. Voici la liste des exposants de l'Hexagone (ou disposant d'un actionnariat ou d'une présence importante en France).



AFI KLM E&M (Stand 1151)
Airbus Services (Stands 825 & 835)
Akka (Stand 904)
Aquarese Industries (Stand 445)
Ateliers Bigata - CEMG Aerosauvetage (Stand 346)
ATR (Stand 1424)
CFM International (Stand 1717)
Châteauroux Air Center (Stand 959)
Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (Stand 1543)
Dedienne Aerospace (Stand 1331)
ECA Group (Stand 2210)
Hutchinson (Stand 851)
Leach International Europe (Stand 2211)
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS (Stand 531)
Nyco (Stand 1516)
OEMServices (Stand 531)
Revima Group (Stand 1217)
Sabena technics (Stand 2151)
Safran (Stand 1817)
Satair (Stands 827 et 831)
Satori (Stand 2205)
Satys (Stand 1450)
SKF Aerospace (Stand 1357)
Spairliners (Stand 2331C)
Tarmac Aerosave (Stand (1316)
Testia (Stand 1037)
Thales Avionics (Stand 531)
Vallair (Stand 1930)

Sociétés présentes sous le pôle de la région Occitanie (Stands 1543 et 1531) (Stands 1543 et 1531) AAA (Assistance Aéronautique & Aérospatiale)

Aerospace Valley

Aertec Group

Airplane Delivery

Air Support

Altitude Aerospace

BFM Aero

Donecle

ECM

Equip'Aero Services

Fleuret

Fly Dynamics

Gillis Aero / ADN Winding

Laroche Group

Latécoère Interconnection Systems

Mazères Aero Equipment

Next Aero Concept

Recaero Group

T3S (Tecnic Sérigraphie Services)



https://mroeurope.aviationweek.com/

