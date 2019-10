La rationalisation des graisses, autre atout majeur pour la croissance de NYCO

La réputation de NYCO dans les lubrifiants aéronautiques n'est plus à faire. Seul acteur non-américain sur le marché, la société française s'est attaquée depuis plusieurs années à l'aviation commerciale par le biais de son huile turbine synthétique, la Turbonycoil® 600, après une longue expérience liée aux besoins de la défense de l'Hexagone.



Mais l'activité de NYCO pour l'aéronautique civile ne s'arrête évidemment pas aux huiles turbines et le spécialiste européen des lubrifiants aéronautiques propose aussi diverses solutions multi-usages pour la maintenance des avions commerciaux, à l'instar de la graisse Nyco Grease® GN148.



« Nous nous sommes rendu compte que les compagnies aériennes utilisaient un très grand nombre de graisses différentes et très spécifiques sur leurs appareils, par exemple pour les trains d'atterrissage, les commandes de vol ou les actionneurs. Nous avons donc développé cette graisse multi-usage qui permet de répondre à presque la totalité des besoins opérationnels des compagnies aériennes », souligne Pedro Dasi, Chef des ventes pour l'aviation civile de NYCO.



Cela permet d'une part, de réduire le nombre de références pour les opérateurs au niveau des achats et de la logistique, mais aussi d'offrir des économies d'échelle, car les compagnies aériennes peuvent ainsi acheter un seul produit en plus grande quantité.



Mieux, la rationalisation des graisses a aussi un bénéfice environnemental, les stocks sont optimisés et permettent de réduire le gaspillage des petits contenants pour chaque application spécifique. « Nous proposons des solutions techniques, plus durables, qui permettent entre autres d'allonger les intervalles d'entretien et donc d'optimiser la gestion des tâches de maintenance des avions », explique-t-il.



« En écoutant nos clients, nous avons ainsi développé des solutions qui viennent répondre à certaines problématiques opérationnelles, par exemple pour lutter contre le phénomène de corrosion sur certains équipements », ajoute-t-il. Pedro Dasi nous indique enfin que la graisse multi-usage, Nyco Grease® GN148, a été qualifiée chez Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer et ATR, ce qui permet aux compagnies aériennes alignant une flotte mixte de générer d'importantes économies d'échelle.



Il conclut, « en plus de l'huile turbine synthétique, c'est aussi grâce à notre proximité avec les compagnies aériennes que nous avons pu développer des graisses et des fluides hydrauliques permettant à NYCO de se différencier davantage sur le marché. »