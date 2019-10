Etats-Unis - Europe : dix jours pour s'accorder

La décision de l'OMC se soldera-t-elle par une victoire à la Pyrrhus pour les Etats-Unis ? Il ne reste que dix jours avant la date butoir fixée par l'administration Trump pour mettre en place ses surtaxes sur 150 catégories de produits européens. Dix jours pendant lesquelles Union européenne et Etats-Unis vont devoir décider s'ils se lancent dans une guerre commerciale ouverte ou s'ils optent pour un accord. Au-delà de toute considération politique sur le bien fondé ou non du protectionnisme, cette deuxième voie semble assurément être celle de la raison. Les deux puissances économiques ont beaucoup à perdre en s'affrontant. Les 7,5 milliards de dollars de surtaxes américaines seraient un coup dur pour les entreprises européennes concernées, mais aussi un surcoût non négligeable pour les sociétés importatrices.



Si Donald Trump, qui travaille déjà à sa réélection l'an prochain, s'entête à maintenir les sanctions telles quelles, il n'est pas envisageable que l'Union européenne ne riposte pas. Elle dispose pour cela de moyens de rétorsion, notamment dans l'aéronautique. L'enquête approfondie lancée par Bruxelles sur le rapprochement entre Boeing et Embraer en est un exemple. Il est aussi possible d'imaginer l'EASA faire de l'excès de zèle au moment de valider le retour en service du 737 MAX. Enfin, il est probable que dans quelques mois l'OMC autorise l'Europe à surtaxer à son tour les produits américains en raison des aides accordées à Boeing.



Cette situation ne profiterait sans doute pas aux avionneurs chinois et russe - pas assez matures et abreuvés de subventions d'Etat - mais elle pénaliserait tout de même les acteurs occidentaux, constructeurs comme compagnies, européens comme américains. Et Boeing aurait sans doute plus à perdre qu'Airbus. Si chacun a plusieurs centaines d'appareils à livrer de l'autre côté de l'Atlantique, l'avionneur européen dispose d'un véritable avantage avec sa ligne de Mobile, en Alabama, qui ne sera finalement pas assujettie à ces surtaxes. Au contraire, Boeing ne dispose pas de moyens de production en Europe.