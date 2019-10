Air France lance les coffres ECOS de Safran Cabin pour sa famille A320

« Mesdames et messieurs, nous vous informons que votre vol Air France 1240 est complet. Nous devrons prélever certains bagages cabine pour les enregistrer gratuitement. Ceci nous permettra de fluidifier l'embarquement. » Ce type d'annonce, Air France aimerait s'en passer. C'est pourquoi, la compagnie a décidé d'équiper sa flotte de monocouloirs des coffres à bagages ECOS de Safran Cabin, devenant la cliente de lancement du produit.



ECOS (Efficient Cabin Open Space) avait été présenté en 2017 par Zodiac Aerospace, après plusieurs évolutions de son précédent démonstrateur ISIS. Il s'agit d'un système pivotant de coffres à bagages plus spacieux, permettant de stocker les valises cabine en position latérale et roulettes à l'avant. Offrant un seuil plus bas qui améliore la visibilité, il fait gagner jusqu'à 60% d'espace de rangement. La structure, complètement revue avec de nouveaux plafonds et panneaux de jonction, est renforcée et le système de fermeture est plus facile à manipuler. Malgré cela, l'installation est rapide et ne nécessite pas de modification de l'avion. De même, l'agrandissement de l'espace dédié aux bagages ne se fait pas aux dépens de l'espace au-dessus du passager grâce au design des coffres.



Le démonstrateur de Safran intègre également un voyant lumineux permettant de connaître l'encombrement de chaque coffre.



Air France compte installer ces nouveaux coffres sur sa flotte de monocouloirs en service sur les réseaux intérieur et européen entre septembre 2020 et septembre 2022. La compagnie indique que quarante A320 et onze A321 seront équipés - la flotte actuelle comptant 43 A320 et vingt A321 aujourd'hui. Les A318 et A319 ne seront pas réaménagés puisqu'ils ont vocation à être remplacés par les A220 en commande.



Cela représente en tout 1342 coffres à mettre en place sur ces deux ans. A la suite de la modification, les A320 auront une capacité de 166 bagages cabines contre 104 actuellement, tandis que les A321 pourront en abriter 192 au lieu de 113.