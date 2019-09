La plateforme Skywise d'Airbus se posera en Chine avec Alibaba

Le positionnement des données des opérateurs chinois sur place est un impératif de conformité nécessaire pour qu'Airbus puisse leur proposer l'intégralité des services de la plateforme Skywise. À ce jour, quelque 1 800 appareils Airbus sont en service en Chine. Par ailleurs, les compagnies Spring Airlines, Yunnan Hongtu Airlines et Zhejiang Loong Airlines sont déjà connectées à la plateforme de services de l'avionneur européen depuis le début de l'année.



« Nous sommes ravis d'offrir Skywise à nos clients basés en Chine et de créer ensemble de la valeur à partir de données, ce qui bénéficiera à toute l'industrie et permettra de promouvoir la mise en place d'analyses avancées au profit de l'aviation civile chinoise » a déclaré Marc Fontaine, le directeur de la Transformation Digitale d'Airbus.



Pour rappel, la plateforme Skywise d'Airbus utilise Palantir pour l'intégration des données qui sont ensuite notamment hébergées par les services cloud de l'Américain Amazon. Avec Alibaba Cloud, la plateforme Skywise s'appuiera sur deux des plus importants hébergeurs mondiaux de stockage de données en cloud.



Plus de 90 compagnies aériennes pour près de 7000 appareils sont désormais connectées à la plateforme Skywise de par le monde. Airbus s'est fixé pour objectif d'atteindre les 100 compagnies utilisatrices avant la fin de l'année.





