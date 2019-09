Mitsubishi Aircraft Corporation s'installe au Québec

Mitsubishi Aircraft Corporation continue d'étendre son empreinte internationale. L'avionneur japonais a annoncé le 19 septembre qu'il allait ouvrir un centre de recherche et de développement au Québec. Il sera chargé, comme ceux déjà en place à Nagoya et à Renton, de soutenir les travaux de certification de la famille SpaceJet.



Le SpaceJet Montreal Center sera situé dans la zone de Boisbriand, à proximité de l'aéroport de Mirabel, au milieu du coeur aéronautique québécois et près de plusieurs des fournisseurs de Mitsubishi. « L'arrivée de Mitsubishi Aircraft Corporation au Québec ouvrira l'accès de la chaîne d'approvisionnement québécoise à la grande famille des produits SpaceJet [...]. Il y aura un effet d'entraînement important qui se créera autour de ce projet et...