Le SCAF en zone de turbulences

« Pour arriver à faire voler quelque chose en 2026, il faut une date de départ. Nous sommes prêts, nous avons fait nos offres et nos partages industriels et nous attendons à présent la contractualisation. Le temps commence à passer et nous espérons que ça va arriver vite. C'est normal, nous sommes des industriels impatients. » Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, est impatient. Impatient de démarrer les travaux du système de combat aérien futur (SCAF), impatient de lancer la phase de démonstration. Car le calendrier du programme continue de glisser. Initialement attendus lors du salon du Bourget en juin dernier, les contrats d'étude de démonstrateurs (moteur et aéronef) ont été annoncés pour la rentrée, avant d'être à nouveau décalés,...