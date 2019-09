Embraer livre le premier E195-E2 à Azul

La famille des E2 en opération s'agrandit. Azul a reçu le 12 septembre le tout premier exemplaire de l'Embraer E195-E2. Acquis en leasing auprès d'AerCap, il doit entrer en service à la fin du mois d'octobre sur le réseau intérieur comme le réseau international de la low-cost. Cinq autres appareils (eux aussi acquis en leasing) sont attendus d'ici la fin de l'année.



Azul a par ailleurs placé une commande ferme auprès d'Embraer pour 51 E195-E2. Tous seront aménagés en configuration monoclasse de 136 places et ont vocation à remplacer les E195-E1 actuellement en service.



L'E195-E2 avait reçu sa certification de type de l'ANAC brésilienne, la FAA et l'EASA en avril dernier. Le plus grand des appareils jamais produits par Embraer - basé sur l'E195 mais avec de nouveaux moteurs de Pratt & Whitney (PW1900G), de nouvelles ailes, un nouveau train d'atterrissage et 75% de nouveaux systèmes - a surpassé les attentes de l'avionneur en affichant des performances meilleures que prévu lors des simulations. La consommation de carburant est ainsi inférieure de 1,4% aux prévisions et les coûts de maintenance de 20% - les intervalles entre les visites simples sont fixés à 10 000 heures de vol.



Azul a d'ailleurs confié la maintenance de ses composants à Embraer en signant un accord à long terme à l'heure de vol. Toute sa flotte Embraer est donc couverte par les services de l'avionneur. Elle compte actuellement six E190 et 51 E195, qui officient aux côtés de 33 ATR72-600, 31 A320neo et neuf A330 (dont un neo).



Quant à Embraer, il a reçu des commandes pour 154 exemplaires de son E195-E2 de la part de deux lessors et quatre compagnies - la dernière en date étant KLM, qui a signé pour 35 appareils lors du dernier salon du Bourget. L'avionneur espère que la mise en service du premier va permettre de faire décoller les ventes.