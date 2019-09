Dassault Aviation maintient ses objectifs 2019 après un premier semestre solide

Dassault Aviation a confirmé mercredi ses objectifs pour l'année 2019 après un premier semestre qui a vu son bénéfice net comme son chiffre d'affaires bondir, grâce notamment aux livraisons de Rafale au Qatar, mais le nombre de commandes d'avions d'affaires Falcon chuter. Au premier semestre, le bénéfice net ajusté a bondi de 54% à 286 millions d'euros et le chiffre d'affaires est ressorti à 3,06 milliards d'euros contre 1,71 milliard au premier semestre 2018 (+79%). La société a donc réaffirmé viser sur l'ensemble de l'année un chiffre d'affaires "en forte hausse" et la livraison de 45 Falcon et 26 Rafale. C'est surtout la partie "export" du chiffre d'affaires qui explique cette hausse, avec la livraison de 10 Rafale au Qatar au premier semestre. Aucun Rafale n'avait été livré à l'export l'an dernier à la même époque. L'avionneur a par ailleurs livré 17 Falcon au 30 juin, soit deux de plus que l'an passé à la même date. Le 24e et dernier Rafale commandé par l'Egypte a été livré en juillet. L'avionneur doit par ailleurs livrer "dans les semaines qui viennent" le premier des 36 avions de combat Rafale commandés par New Dehli en septembre 2016, a affirmé le PDG Eric Trappier lors d'une conférence de presse. La presse indienne a évoqué la date du 19 ou du 20 septembre. La forte hausse du chiffre d'affaires s'est traduite par une amélioration de près de deux points de la marge opérationnelle, à 8,2%. Les prises de commandes sont quant à elles en hausse de 3,3% à 2,9 milliards d'euros et se concentrent sur le secteur Défense (78%). Contrairement à l'an passé, elles sont principalement portées par la France, qui a notifié un important contrat de 10 ans, baptisé Ravel, portant sur le maintien en condition opérationnelle (MCO) des Rafale. A l'export, un sixième Falcon de surveillance maritime pour les garde-côtes japonais a été commandé et les deux premiers livrés. - "Beaucoup de prospection" - Avec 7 commandes de Falcon au 30 juin, contre 18 au premier semestre 2018, le secteur de l'aviation d'affaires a en revanche connu "un début d'année difficile, un semestre particulièrement plat", a déploré Eric Trappier. "Beaucoup de négociations, beaucoup de prospection, mais peu de commandes. Mais, miracle (...) en juillet et en août, d'un seul coup les commandes sont tombées. A la date du 31 août, nous avons 26 prises de commandes" de Falcon, a-t-il affirmé. "C'est assez rare qu'on arrive à vendre autant d'avions en juillet et en août, c'est un rattrapage". Cet attentisme au premier semestre peut s'expliquer par un contexte "marqué par les incertitudes liées aux élections européennes, aux tensions géopolitiques, au terrorisme, à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, au Brexit et aux pressions environnementales", a-t-il estimé. Ces commandes font ressortir le ratio "book-to-bill" (prises de commandes comparées au chiffre d'affaires) à 0,95 au premier semestre et préservent la stabilité du carnet de commandes au 30 juin à 19,2 milliards d'euros. Les six premiers mois de l'année ont par ailleurs été marqués par la signature, lors du salon aéronautique du Bourget en juin, de l'offre industrielle conjointe entre Dassault et Airbus Defense and Space avec la France, l'Allemagne et l'Espagne pour le projet d'avion de combat du futur, le Système de Combat Aérien Futur (SCAF). Il doit remplacer les actuels Rafale et Eurofighter à l'horizon 2040. Mais la notification du contrat pour les études de recherche et de développement se fait attendre, a déploré Eric Trappier. "Nous sommes prêts, nous avons faits nos offres, on attend la contractualisation. (...) On espérait au Bourget, on espérait en septembre, on espère maintenant à la fin de l'année", a-t-il affirmé. "Il faut que les trois pays se mettent d'accord, c'est en train de se mettre en place."