MRO : Airbus, AirAsia et Sepang Aircraft Engineering voient grand

Le nouveau projet de développement de Sepang Aircraft Engineering (SAE) a été annoncé à l'occasion de la finalisation d'une importante commande d'AirAsia fin août (douze A330-900 et trente A321XLR) à Kuala Lumpur, en présence du président du groupe AirAsia Tony Fernandes, du PDG d'Airbus Guillaume Faury et du Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad.



Sepang Aircraft Engineering (SAE), désormais filiale à 100% d'Airbus, avait déjà inauguré un nouveau hangar de maintenance de 12 000 m2 il y a tout juste deux ans pour répondre aux besoins croissants des compagnies aériennes de la région et notamment pour les compagnies du groupe AirAsia.



L'essentiel des appareils en maintenance chez Sepang Aircraft Engineering sont logiquement des Airbus A320, et dans une...