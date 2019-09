MRO : L'aéroport de Châteauroux-Déols aura son hangar géant fin 2020

L'aéroport international Marcel Dassault de Châteauroux a profité de la visibilité du 30ème championnat du monde de voltige aérienne (WAC 2019) la semaine dernière pour confirmer la construction d'un hangar de maintenance de très grandes dimensions visant à développer l'activité industrielle de la plateforme.



D'une superficie de 8 540 m2 pour 38 mètres de hauteur, le futur bâtiment a déjà été baptisé « la Cathédrale ». Il pourra accueillir un appareil très gros-porteur de type A380 ou jusqu'à quatre monocouloirs de type A320 simultanément. Il n'existe aujourd'hui que 22 hangars de ce type dans le monde.



Le coût du projet est évalué à hauteur de 15 millions d'euros (en fonction du prix de l'acier) pour une livraison prévue à la fin de l'année prochaine. La région Centre - Val de Loire en assurera la maîtrise d'ouvrage, aucun opérateur de maintenance n'étant pour l'instant désigné pour son utilisation. Selon l'aéroport, le nouveau hangar sera ainsi mis à disposition d'avionneurs, de compagnies aériennes ou d'industriels pour tous types d'activités MRO (mise en peinture, entretien, conversion...).



Pour Dominique Roullet, président de l'aéroport international Marcel Dassault, « près de 1100 appareils sont mis en service chaque année. Et nous avons constaté qu'en France, mais aussi en Europe et dans le monde, il y avait un réel manque de hangars de maintenance. Ces travaux de grande ampleur vont par ailleurs constituer un volume de travail important pour les entreprises, mais aussi des centaines d'heures de travail pour nos concitoyens ».



L'aéroport international Marcel Dassault accueille déjà des entreprises comme la Luxembougoise Vallair (ex-Vallière Aviation) pour le démantèlement d'avions et la commercialisation de pièces usagées ou ATE/Air Works, groupe de sociétés spécialisées dans la mise en peinture d'appareils.



La plateforme aéroportuaire de l'Indre va par ailleurs se doter d'une nouvelle tour de contrôle d'une hauteur de 42 mètres et baptisée « le Phare ». Trois millions d'euros seront pris en charge par l'État, la région en assurant aussi la maîtrise d'ouvrage.