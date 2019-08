GulfstreamG600 Gulfstream livre le premier G600 Helen Chachaty IL Y A 5 HEURES | 151 mots © Gulfstream Gulfstream a livré son premier G600 à un client américain - dont le nom n'a pas été dévoilé. Cette étape intervient un mois après l'obtention des certificats de type et de production, remis par la FAA fin juin. Le biréacteur d'affaires entre donc officiellement en service, cinq ans après le lancement officiel du programme, qui a accumulé près de 100 000 heures de simulation et 3 200 heures de vols d'essais depuis le vol inaugural en décembre 2016.



En termes de performances, le G600 affiche un mach maximum opérationnel à Mach 0,925 et un rayon d'action de 6 500 nm (soit 12 038 km), ainsi qu'une altitude de croisière maximale à 51 000 pieds. Le rayon d'action du G600 à Mach 0,90 se monte à 5 500 nm (10 186 km), il est de 6 500 nm à Mach 0,85. L'avion est ainsi par exemple capable d'effectuer une liaison Paris-Los Angeles ou Hong Kong non-stop. La cabine peut quant à elle accueillir jusqu'à 19 passagers.

Helen Chachaty

Journaliste spécialisée

Défense, MCO



