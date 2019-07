MapaeroAkzoNobel AkzoNobel acquiert le Français Mapaero, spécialiste des peintures aéronautiques AFP IL Y A 4 HEURES | 227 mots Le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a annoncé jeudi son intention d'acquérir l'entreprise française Mapaero, spécialisée dans la fabrication de peintures pour l'aéronautique, sans divulguer le montant de la transaction. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de 2019, a précisé AkzoNobel, connu pour ses marques Dulux et Trimetal. Fondée en 1992, la société ariégeoise Mapaero propose aux mastodontes de l'aéronautique des produits à base d'eau, moins nocifs pour l'environnement, afin de couvrir les avions. Elle compte environ 140 employés. Cette acquisition "contribue directement à la réalisation des objectifs de la société pour 2020", a indiqué AkzoNobel, qui a finalisé en octobre la vente de sa division "Chimie de spécialité" dans le cadre de sa transformation en spécialiste de peintures et de revêtements. "En combinant notre expertise, nous pourrons renforcer notre position mondiale sur le marché en pleine croissance des revêtements aéronautiques", a déclaré le PDG d'AkzoNobel, Thierry Vanlancker, dans un communiqué. L'offre d'AkzoNobel reste soumise aux procédures d'information et de consultation habituelles avec les représentants du personnel de Mapaero, ainsi qu'aux autorisations réglementaires, a rappelé le groupe néerlandais. Ils rendent la rubrique MRO & SUPPORT possible Les articles dans la même thématique MapaeroAkzoNobel abonné 0 0

