Sabena technics remporte un contrat de maintenance lourde pour des Boeing 787

Sabena technics vient de remporter un contrat de maintenance en base avec Air Europa. La compagnie aérienne espagnole va lui confier la maintenance lourde de deux de ses Boeing 787-8 avec des C-Checks « nose to tail » qui seront réalisées dans ses installations de Bordeaux.



La société MRO française fournissait déjà des solutions cellule pour la flotte d'Airbus A330 d'Air Europa.



« Accompagner nos précieux clients dans leur développement est notre objectif. Cette nouvelle opportunité vient confirmer la confiance que porte Air Europa dans nos services et récompense les efforts quotidiens de notre personnel hautement qualifié », a déclaré Philippe Rochet, le directeur général de Sabena technics.



Pour rappel, Sabena technics avait étendu ses capabilités à la famille Dreamliner en décembre dernier, décrochant alors son agrément auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) pour la maintenance et les modifications des Boeing 787-8, 787-9 et 787-10.