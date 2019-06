De nombreuses nouveautés pour la branche Services d'Airbus

Rémi Maillard, le directeur des services d'Airbus a profité de la 53e édition du salon du Bourget pour annoncer toute une série de nouveautés. Cette activité, qui a enregistré 3,7 milliards de dollars l'année dernière (+14%), est toujours lancée sur une trajectoire devant l'amener aux 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de la prochaine décennie. À noter que la branche « Services by Airbus » change de nom pour devenir dès à présent « Airbus Services ».



Tout d'abord, le programme A220 hérité de Bombardier l'année dernière, et logiquement qualifié par Rémi Maillard de « digital native », va désormais bénéficier de toute la gamme de services proposée par l'avionneur européen et en particulier des bénéfices apportés par la plateforme Skywise. Les appareils de l'ex-famille CSeries vont également intégrer le programme FHS d'Airbus, notamment en bénéficiant des capabilités d'entretien et de réparation d'équipements et de pièces réparables de Delta TechOps (il n'est pas difficile d'identifier la toute première compagnie qui en bénéficiera).



En fait, la famille A220 est en train d'intégrer un spectre encore plus large de l'activité d'Airbus Services, Airbus et Airbus Canada travaillant de concert sur l'ensemble du soutien des appareils (réseau...