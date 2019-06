De Havilland Aircraft of Canada fait sa première sortie au Bourget 2019

De Havilland, un nom tellement mythique que l'on oublierait presque qu'il a disparu pendant plusieurs années. Il vient pourtant à peine de renaître sous la forme De Havilland Aircraft of Canada. Le salon du Bourget a ainsi été l'occasion parfaite pour le nouvel avionneur de se présenter et d'exposer sa stratégie pour le désormais Dash 8-400.



« C'est une marque iconique de l'avionique, j'ai la chance d'avoir l'opportunité de la ramener dans l'industrie aéronautique », s'est enthousiasmé David Curtis, PDG de Longview Aviation Capital lors du salon du Bourget. Il célébrait ainsi la naissance De Havilland Aircraft of Canada, tout juste créé avec la finalisation du rachat du programme Q400 à Bombardier par son groupe début juin. Au-delà de ce nom historique, le nouveau constructeur entend désormais relancer le biturbopropulseur régional, en perte de vitesse depuis quelques années.



David Curtis n'a pas hésité à afficher ses ambitions d'entrée : « Longview a été établi en 2016 avec la volonté de gérer un portefeuille d'aéronefs canadiens et de construire une base industrielle canadienne...