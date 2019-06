L'A321 cargo de ST Engineering gagne un nouveau client

ST Engineering a profité du salon du Bourget pour annoncer un nouveau client pour son programme A321P2F, un programme de conversion mené conjointement avec Airbus et Elbe Flugzeugwerke (EFW) sur la version longue de la famille A320ceo d'Airbus. Il s'agit du loueur américain BBAM qui s'engage sur un premier exemplaire (pour l'instant via une lettre d'intention).



« En tant que première solution de conversion disposant aussi d'une soute conteneurisé dans le segment des appareils cargos à fuselage étroit, l'A321P2F pourrait potentiellement changer la donne pour toute opération en hub and spoke et contribuer grandement à la croissance prévu du fret aérien dans le monde. Pour cette raison, nous avons décidé de collaborer avec EFW pour offrir cette solution de conversion à nos clients » a déclaré Steve Zissis, le PDG de BBAM.



Selon ST Engineering, la conversion du premier prototype de l'A321P2F doit être finalisée d'ici la fin de l'année, avec un STC qui pourrait lui être délivré début 2020. Un premier client avait été décroché lors du lancement du programme en février 2018 avec 10 appareils destinés à Vallair. Le marché est ici clairement le remplacement des Boeing 757F.



L'A321P2F pourra transporter 14 ULD standards (88x125 ou 88x108 pouces) sur son pont principal, ainsi que 10 LD3-45 en soute. Selon ST Engineering, il pourra ainsi transporter 27,9 tonnes de fret sur une distance de 2 300 nautiques (4260 km).