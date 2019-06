Salon du Bourget : Avec 206 appareils commandés, l'Airbus A321XLR est déjà un succès

Comme on pouvait s'y attendre, l'augmentation du rayon d'action de 700 nautiques de l'A321neo a rapidement payé, plus de deux cents exemplaires (206) de l'A321XLR ayant été contractualisés trois jours seulement après son lancement. Ces appareils proviennent de nouvelles commandes ou de conversions d'appareils qui figuraient déjà au carnet de commandes de l'avionneur européen.



Les compagnies aériennes ayant fait le choix de la nouvelle variante à long rayon d'action sont American Airline (50), Qantas (36), Wizz Air (20), Frontier (18), Saudi Arabian Airlines (15), JetSMART (12), Cebu Pacific (10), Iberia (8), Aer Lingus (6) et Middle East Airlines (4), la compagnie libanaise étant la compagnie de lancement. Le loueur américain Air Lease Corporation s'est également engagé à prendre 27 A321XLR.



Airbus avait profité de l'ouverture du 53eme salon du Bourget pour annoncer le lancement de l'A321XLR (Xtra Long Range), la nouvelle variante de l'A321neo qui affiche un rayon d'action de 4700 nautiques (8700 km) avec plus de 200 passagers, soit 15% de plus que l'actuel A321LR.



L'A321XLR s'impose aujourd'hui comme le seul successeur des Boeing 757-200 opérant sur les dessertes les plus longues, et notamment sur l'Atlantique Nord. Les premiers exemplaires sont livrables en 2023.