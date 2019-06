Salon du Bourget : La maison mère de British Airways et Iberia s'engage sur 200 Boeing 737 MAX

IAG redore le blason du Boeing 737 MAX et s'engage sur 200 appareils. Après un début de salon un petit peu poussif, Boeing a pu organiser un beau coup de théâtre grâce à IAG. Le groupe hispano-britannique a offert une marque de confiance éclatante à l'avionneur américain en signant une intention d'achat pour jusqu'à 200 737 MAX. La future commande porte sur les versions 8 et 10 et sa valeur est estimée à plus de 24 milliards de dollars.



Le groupe souligne que les appareils sont destinés à LEVEL, Vueling et aux opérations de British Airways à Gatwick. Si la commande est finalisée, ils seront livrés entre 2023 et 2027. Les appareils seront naturellement motorisés par les LEAP-1B de CFM International.



Cette lettre d'intention est une surprise à double titre. Boeing fait plutôt profil bas concernant le programme 737 MAX, ses efforts étant (presque) tous dirigés vers la résolution des défaillances dans la conception du MCAS et la remise en service « la plus rapide possible mais dans les meilleures conditions de sécurité » de l'appareil. Il s'agit du premier engagement depuis l'immobilisation de la flotte début mars.



Par ailleurs, le groupe IAG est plutôt un client d'Airbus sur les monocouloirs. British Airways exploite toute la famille A320, et Iberia, Vueling, Aer Lingus comme Level sont également sur A320. D'ailleurs, il a également passé commande pour quatorze A321XLR pour Iberia et Aer Lingus (et quatorze options).