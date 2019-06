Bourget 2019 : L'autoprotection des A330 MRTT européens est validée

Elbit Systems annonce avoir conclu les vols d'essais d'intégration de son système d'autoprotection J-MUSIC à bord des A330 MRTT du « pool MMF » (Multinational multirole tanker transport fleet). Les vols ont été réalisés fin mai depuis le site d'Airbus Defence & Space de Getafe, en Espagne. L'ensemble de la flotte, soit huit appareils, recevra le DIRCM (Directional infrared counter measure) du constructeur israélien. Celui-ci permet de protéger l'aéronef contre les menaces basse altitude sol-air type manpad, en déclenchant une séquence de leurrage laser.



Le concept de « pool de ravitailleurs » a été initié en 2011 par l'Agence européenne de Défense, il a été officiellement lancé en 2016 par le Luxembourg et les Pays-Bas, qui ont annoncé leur volonté de se doter d'une flotte commune, afin d'effectuer tout un panel de missions aériennes, du ravitaillement en vol aux évacuations médicales, en passant par le transport de personnels. Les deux pays ont été rejoints par l'Allemagne et la Norvège en 2017, puis par la Belgique en 2018.



Les huit appareils ont été commandés auprès d'Airbus Defence & Space par l'Organisme conjoint de coopération en matière d'armement (OCCAR), ils appartiendront à l'OTAN, via son agence d'acquisition, la NSPA (Nato support and procurement agency) et seront basés à Eindhoven (5 appareils) et Cologne (3 appareils). Ils disposent de la même motorisation que la flotte française, des Trent 700, ouvrant ainsi la voie à de potentiels projets de mutualisation, tant pour le soutien que pour la formation.



Le premier MRTT de la flotte européenne a effectué son vol inaugural en novembre 2018, il doit rejoindre les Pays-Bas en mai 2020. Les autres avions seront livrés d'ici 2024.