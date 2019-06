Graeme Duckworth, président d'Execujet MRO Services : « Dassault voulait sécuriser son empreinte mondiale »

Dernier membre fondateur d'Execujet Aviation Group en 1991, Graeme Duckworth a résisté aux évolutions et aux changements d'actionnaires. Il prend en main la filiale Execujet MRO Services lors de sa création en 2014, et la conserve lors du rachat de son groupe par Luxaviation l'année suivante. Il devient même vice-président exécutif en charge de la MRO du géant luxembourgeois en 2017. Lorsque Dassault Aviation rachète Execujet MRO Services en début d'année, Graeme Duckworth en redevient le président. A 62 ans, il assure aujourd'hui l'intégration de la filiale de maintenance au sein du réseau de services de l'avionneur française et en expose sa vision au Journal de l'Aviation.



Qu'est ce qui a décidé Dassault Aviation à procéder au rachat des activités mondiales de maintenance d'ExecuJet auprès du groupe Luxaviation ?



L'objectif de Dassault Aviation avec le rachat d'Execujet était véritablement de sécuriser l'empreinte mondiale de ses services. Execujet possède en effet onze centres de MRO à travers le monde, c'est ce qui les a intéressés.



Dassault aurait pu facilement les désigner tous comme centres de services agréés, mais des transactions récentes - notamment une en Asie-Pacifique avec la prise de contrôle d'une société de MRO par un constructeur (Jet Aviation, société-soeur de Gulfstream, a racheté Hawker Pacific en 2018, NDLR) - lui ont fait réaliser l'importance de sécuriser cette empreinte.



Comment cette intégration...