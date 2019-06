Bourget 2019 : Mais jusqu'où ira la plateforme Skywise d'Airbus ?

La plateforme Skywise d'Airbus avance et elle avance vite. L'avionneur européen va révéler l'identité des prochaines compagnies clientes durant la 53e édition du salon du Bourget. Les derniers chiffres annoncés durant les Innovation Days de l'avionneur à Toulouse en mai indiquaient déjà 72 compagnies aériennes pour plus de 7000 appareils connectés, le patron d'Airbus Guillaume Faury confirmant que l'objectif des 100 compagnies utilisatrices pour 10 000 appareils pourrait bien être atteint avant la fin de l'année.



Comme nous l'avions pu le témoigner durant la dernière édition du salon MRO Americas à Atlanta, l'avionneur avait lancé Skywise Health Monitoring (SHM), un nouvel outil qui, combinée aux briques Skywise Reliability Services (SRS) et Skywise Predictive Maintenance (SPM), apporte désormais...