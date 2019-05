L'escadron de maintenance Reaper se structure à Cognac

En attendant l'arrivée de la capacité d'armement des MQ-9 Reaper, ainsi que des appareils au Block 5, l'armée de l'air poursuit la montée en puissance de l'unité chargée de la maintenance des drones. L'escadron de soutien technique aéronautique (ESTA) sera créé en 2020 et pleinement intégré à la 33ème escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque - qui sera quant à elle opérationnelle dès cet été.



Les mécaniciens sont actuellement près d'une centaine, basés à Cognac ou déployés en opérations extérieures. Ils sont répartis en cinq spécialités : vecteur, avionique, électroniciens sol, servitude et armuriers. Les électroniciens sol ont des fonctions « assez spécifiques », puisqu'ils s'occuperont à terme de l'ensemble du cockpit sol et des antennes, explique le...