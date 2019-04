MRO : Air France Industries embarque à bord des « Tahitian Dreamliner »

C'est le prolongement d'une relation historique. Air Tahiti Nui a signé une série d'accords avec AFI KLM E&M, la division maintenance d'Air France-KLM, pour le soutien de ses quatre nouveaux Boeing 787-9 (deux exemplaires déjà livrés).



Les « Tahitian Dreamliner » bénéficieront ainsi d'un package de services personnalisé couvrant aussi bien les équipements, les moteurs que la maintenance des cellules.



Ces services incluent les réparations et l'accès à un pool pour le support équipements, la réalisation des shop visits, des prestations de support engineering et logistique pour les neuf GEnx-1B d'Air Tahiti Nui.



Rappelons qu'AFI KLM E&M assurait déjà le support de la flotte d'A340-300 d'Air Tahiti Nui depuis de nombreuses années. Seul l'entretien des CFM56-5C avait été confié à LHT en 2012, un contrat touchant désormais à sa fin.



Les APU des Dreamliner tahitiens sont tout aussi concernés avec les réparations et les révisions des APS5000 (Pratt & Whitney) qui seront assurés par EPCOR. La filiale d'AFI KLM E&M dédiée aux générateurs auxiliaires de puissance mettra d'ailleurs à disposition de la compagnie tahitienne un APU de rechange en cas de besoin.



Enfin, AFI KLM E&M fournira aussi des services de maintenance en ligne sur trois importantes escales de la compagnie Air Tahiti Nui, à savoir Roissy CDG, Los Angeles et Tokyo Narita.