ArianeGroup, l'ESA et HEC Paris s'allient pour étudier l'économie de l'espace

ArianeGroup a signé avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et HEC Paris un partenariat de recherche pour identifier et étudier les tendances économiques à long terme du spatial, qui connaît un développement de l'entrepreneuriat privé appelé "New Space".



"L'objectif est d'explorer différents scénarios pour l'avenir de l'économie spatiale au cours des trois prochaines décennies afin d'anticiper les nouvelles solutions de véhicules de transport spatial", indiquent les trois partenaires dans un communiqué vendredi.



L'objectif pour la co-entreprise d'Airbus et de Safran dans les lanceurs spatiaux est de "continuer de contribuer à la compétitivité de l'Europe dans une économie spatiale en plein développement".



ArianeGroup, qui est le maître d'oeuvre des lanceurs européens Ariane 5 et de la future Ariane 6, entend ainsi promouvoir l'innovation et le développement de nouvelles solutions d'accès à l'espace, de transport en orbite et de retour sur Terre.



Ces projets donneront lieu à des travaux de recherche et feront l'objet de publications scientifiques dans le cadre de l'ESA_Lab@HEC Paris, une plateforme de collaboration initiée par l'ESA avec HEC Paris, destinée à "maximiser l'intégration du secteur spatial dans l'économie et la société".



"L'économie spatiale est en pleine évolution et notre mission est d'anticiper en permanence les nouvelles tendances de ce marché", a expliqué André-Hubert Roussel, président exécutif d'ArianeGroup.



"Les résultats de cette initiative commune contribueront à la continuation de nos missions: garantir un accès autonome de l'Europe à l'espace, rester un champion sur le marché commercial et nous maintenir au sommet de l'innovation technologique", a-t-il ajouté.



"Cette initiative, réalisée dans le cadre du projet Esa_Lab@HEC Paris, répond aux objectifs de l'ESA d'encourager la compétitivité de l'ensemble du secteur spatial européen en soutenant la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat pour toujours plus de croissance et d'emplois", a complété Johann-Dietrich Wörner, directeur général de l'ESA.



Pour Peter Todd, directeur général d'HEC, une des missions principales de l'Ecole des hautes études commerciales "est de contribuer à penser le monde de demain". Cette collaboration "porte en elle un très fort potentiel d'innovation, (afin) de relever les défis spatiaux de demain".