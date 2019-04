Comac se lance dans le VVIP avec le CBJ

Comme Airbus, Boeing, Sukhoi ou Embraer avant lui, Comac s'attaque au marché de l'aviation d'affaires. Le 16 avril, lors du salon ABACE 2019 à Shanghai, le constructeur chinois a lancé la version VVIP de l'ARJ21, le CBJ. A cette occasion, il a dévoilé une première maquette au 1:10 de l'appareil, ainsi que plusieurs vues des possibles aménagements intérieurs. Un ARJ21 « classique » était également présent sur l'exposition statique du salon.



Comac présente le CBJ comme un avion « haut de gamme » fortement compétitif, avec la plus vaste cabine de sa catégorie. L'avion pourrait ainsi accueillir entre 12 et 29 sièges, ainsi que des aménagements tels qu'une chambre, une salle de conférence, etc. Les images présentées par...