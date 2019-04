Data Analytics : la bataille entre OEM et sociétés de maintenance va s'intensifier

S'il y a bien un sujet sur lequel tous les acteurs étaient à l'unisson lors du dernier salon MRO Americas à Atlanta c'est que les algorithmes prédictifs commencent à être au point et qu'ils vont tout simplement durablement révolutionner le secteur de la maintenance dans les prochaines années. Avionneurs, motoristes, équipementiers, sociétés de maintenance rattachées ou non à une compagnie aérienne, le Data Analytics était partout, avec de nombreuses solutions d'AHM (Aircraft Health Monitoring) et d'outils prédictifs. Les compagnies aériennes n'étaient d'ailleurs pas avares d'exemples pour illustrer l'apport de ces technologies dans l'amélioration de leurs opérations, des plus grandes au plus petites et quel que soit l'âge de leur flotte.



Et ce n'est que le tout début, d'une part parce que les outils prédictifs vont logiquement évoluer vers des outils prescriptifs, améliorant significativement les processus décisionnels des tâches de maintenance tout en optimisant leurs coûts, mais aussi parce que le volume de données disponibles va tout simplement exploser avec l'augmentation de la part des avions de nouvelle génération dans la flotte mondiale. Un exemple particulièrement parlant est venu d'Eva Azoulay, VP Commercial Aftermarket de Pratt & Whitney qui expliquait qu'un seul Geared Turbofan (GTF) équipant un A220 transmettait deux fois plus de donnés en un vol que l'intégralité de la flotte de réacteurs de précédentes générations du motoriste.



Evidemment, l'éternel débat sur la propriété des données est encore revenu sur le tapis et il est clair que les grandes sociétés MRO sont celles qui pourraient avoir le plus à perdre face aux OEM, qui disposent désormais d'une nouvelle arme extrêmement puissante : la connaissance de l'évolution de leur produit sur l'ensemble de leur cycle de vie, un savoir qui n'était jusqu'à présent détenu que par les opérateurs eux-mêmes, ainsi que par les sociétés de maintenance affiliées.



Pour l'instant, les compagnies aériennes ne choisissent pas encore leur prestataire MRO sur ce critère mais beaucoup entendent bien profiter de ces nouveaux outils pour améliorer leurs opérations dans un très proche avenir. La bataille va donc être amenée à s'intensifier.