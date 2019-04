Entretien avec Ajay Agrawal, Président Aftermarket Services de Collins Aerospace

La combinaison des activités d'UTC Aerospace Systems (UTAS) et de Rockwell Collins a créé un véritable géant dans les systèmes et les équipements mais de fait aussi un acteur majeur dans les services et l'après-vente. Le salon MRO Americas qui se tient actuellement à Atlanta a été l'occasion de rencontrer Ajal Agrawal, en charge de toute l'activité Aftermarket de Collins Aerospace. Entretien.



Pouvez-vous nous résumer l'activité services de Collins Aerospace en quelques chiffres ?



Collins Aerospace a réalisé un chiffre d'affaires de 23 milliards de dollars l'an dernier. L'activité est repartie à environ 60% pour les premières montes (équipements d'origine) et à 40% pour les services. Cette répartition est très proche de celle d'UTC Aerospace Systems, donc pas...