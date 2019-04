Les pilotes du 737 d'Ethiopian ont respecté les consignes de Boeing avant le crash

02 AVR. 2019

SABENA TECHNICS confirme l'acquisition des actifs de NEW EAS, suite à la décision du tribunal de commerce de Perpignan en janvier. La société était en redressement judiciaire depuis la liquidation d'Enhance Aero en octobre 2018. NEW EAS devient ainsi SABENA TECHNICS PGF. Le site de Perpignan-Rivesaltes emploie 165 personnes et dispose de trois hangars pour la maintenance cellule d'aéronefs civils et militaires.