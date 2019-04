Le DLR veut passer un nouveau cap dans la liaison de données

C'est une expérimentation d'importance dans laquelle se lance le DLR. Le centre de recherche aéronautique et spatiale allemand vient d'annoncer qu'il démarrait la première campagne d'essais en vol du Système de communication aéronautique numérique en bande L (LDACS), qui doit devenir une des nouvelles normes mondiales de liaison de données sol-bord dans un futur proche. Les tests seront menés par l'Institut de communications et de navigation du DLR, depuis le centre d'Oberpfaffenhofen (Bavière).



En vue de cette campagne, le DLR a spécialement équipé son Falcon 20-E5 d'essais, qui devrait être notamment piloté par Michael Grossrubatscher. En parallèle, quatre stations au sol ont été installées dans les villes bavaroises d'Oberpfaffenhofen, Schwabmünchen, Peiting et Königsdorf. Il s'agira de tester pour...