Expliseat veut intégrer le panel des fournisseurs d'Airbus avec le TiSeatE2

(Aircraft Interiors 2019) Expliseat veut entrer au catalogue d'Airbus. La société française a annoncé le démarrage du processus de qualification au panel des fournisseurs Airbus, pour proposer son TiSeatE2 sur la famille A320. Cette qualification lui permettrait de livrer ses fauteuils directement sur les lignes d'assemblage de l'avionneur d'ici deux ans.



Le TiSeatE2 a été lancé en 2018 sur Boeing 737 et a déjà remporté une belle victoire en étant sélectionné par SpiceJet pour équiper sa flotte de 737 et de Q400. Aujourd'hui 95 avions dans le monde en sont équipés.



Expliseat s'était fait connaître en 2011 avec le lancement du Titanium Seat, qui se veut le siège le plus léger du marché avec un poids de 4 kg. Pour répondre aux désirs de personnalisation des compagnies aériennes, ce que le TiSeatE1 ne permettait pas du tout, la jeune société française a présenté le Titanium Seat Neo puis sa version de série le TiSeatE2.



Pour celui-ci, la compagnie cliente peut choisir le confort des mousses et l'inclinaison du dossier (une option qui avait été écartée à la conception dans l'optique de diminuer le nombre de pièces donc le poids et les risques de casse). Elle peut également décider de l'installation ou non d'un système de divertissement, de prises, et de la configuration des rangements. Malgré cela, Expliseat parvient à offrir une version à 5 kg par passager, grâce à la structure alliant titane et fibre de carbone, et promet un gain de masse de 60% par rapport aux sièges Eco de ses concurrents.