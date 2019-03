Ce devait être une semaine de fête pour Boeing avec le roll-out officiel de son 777-9, le plus gros biréacteur au monde. C'est finalement une semaine de crise qu'est en train de subir l'avionneur américain avec l'accident du 737 MAX d'Ethiopian Airlines à Addis Abeba.



Evidemment, et il faut le rappeler, l'enquête ne fait que commencer et rien n'indique pour l'instant que les causes de cette tragédie soient les mêmes que celles du 737 MAX de Lion Air il y a cinq mois. Mais voilà, des similitudes sont particulièrement troublantes et conduisent désormais un grand nombre d'opérateurs à clouer leur flotte au sol tant que Boeing ne les aura pas définitivement rassurés sur le comportement du 737 MAX 8 et en particulier celui du système MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), introduit spécifiquement sur cette dernière génération de 737.



Car ces deux accidents sont les plus meurtriers depuis 12 mois, une chose difficile à accepter à notre époque pour des appareils de conception récente et compte tenu de la taille encore réduite de la flotte.



Mais cette véritable crise de confiance, qui s'apparente d'ailleurs aussi à celle connue par Boeing au début de la vie opérationnelle du Dreamliner avec ses fameuses batteries, est aussi alimentée par des faits qui étonnent.



Je citerai notamment le report du correctif logiciel du MCAS qui devait être apporté en début d'année et qui devient désormais « mandatory » par la FAA pour le mois d'avril. Je citerai aussi le rapport préliminaire indonésien de l'accident du 737 MAX de Lion Air, particulièrement à charge contre la maintenance et l'équipage, mais qui ne mentionnait pas spécifiquement le MCAS sauf en annexe. Je n'oublierai pas non plus le fonctionnement en tant que tel de la nouvelle protection qui n'utilise que deux sondes d'incidence, avec la problématique de la ségrégation de données associée et dont la certification est encore considérée par certains experts comme un mystère.



Face à cette nouvelle crise de confiance, Boeing va donc devoir rassurer sérieusement, et rassurer vite.