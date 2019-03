Airbus Helicopters étend son offre CFRS sur les Ecureuil à Heli-Expo 2019

Le CRFS sera proposé sous forme de rétrofit, les AS350 B3 et EC130 B4 n'étant plus en production. Le constructeur annonce que les kits seront vendus « à un coût réduit » et s'engage à combler la différence pour les clients ayant déjà payé le prix fort sur H125. L'ensemble de la famille Ecureuil sera alors couverte, soit directement par Airbus Helicopters, soit par la société de MRO StandardAero.



Le CRFS sera disponible sur toute la famille Ecureuil en 2020. © Airbus Helicopters Fidèle à sa politique d'innovation incrémentale, Airbus Helicopters a annoncé qu'il étendait son offre de système de carburant résistant au crash (CRFS) à deux nouveaux appareils de la famille Ecureuil (monomoteurs légers H125 et H130), le 5 mars lors du salon Heli-Expo à Atlanta. Il va être mis en place sur les AS350 B3 et EC130 B4. Sa certification sur les deux machines est attendue au quatrième trimestre 2019, pour une entrée en service début 2020.Le CRFS sera proposé sous forme de rétrofit, les AS350 B3 et EC130 B4 n'étant plus en production. Le constructeur annonce que les kits seront vendus «» et s'engage à combler la différence pour les clients ayant déjà payé le prix fort sur H125. L'ensemble de la famille Ecureuil sera alors couverte, soit directement par Airbus Helicopters, soit par la société de MRO StandardAero.En effet, le système est un équipement standard sur les H130 (ex-EC130 T2) depuis leur entrée en service en 2012. Et Airbus Helicopters travaille actuellement pour que ce soit aussi le cas sur l'ensemble des H125 (ex-AS350 B3e) en production d'ici 2020. Pour l'instant, seuls ceux assemblés sur sa chaîne américaine de Columbus (Mississippi) en bénéficient, le système étant proposé en option à Marignane depuis 2014, ainsi qu'en rétrofit.