Nouvelle stratégie MRO pour Dassault Aviation

Avec Execujet en janvier et TAG Aviation en février, Dassault Aviation vient de faire l'acquisition coup sur coup de deux acteurs importants de la MRO dans l'aviation d'affaires. Le constructeur étoffe ainsi largement son réseau de stations-services en propre, et marque une évolution dans sa stratégie de soutien à la clientèle.



« Nous voulons avoir une empreinte mondiale avec un réseau de stations-services labellisées en propre, afin d'offrir de la qualité et de la continuité dans notre service avec un soutien direct à nos clients partout dans le monde », a expliqué Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, lors de sa conférence de résultats le 28 février. Ce sont quinze nouveaux centres de maintenance qui rejoignent ainsi le giron du...