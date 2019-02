British Airways s'engage sur 42 Boeing 777X

Le renouvellement de la flotte de très gros-porteurs de British Airways passera par le 777X. Le groupe IAG a annoncé le 28 février qu'il s'était engagé auprès de Boeing pour acquérir jusqu'à 42 exemplaires du 777-9. La commande envisagée et qui doit être finalisée porterait sur dix-huit appareils en ferme et vingt-quatre en option. Leur valeur est estimée à 18,6 milliards de dollars.



British Airways précise que les 777-9 seront livrés entre 2022 et 2025. Ils remplaceront quatorze 747-400 - par rapport auxquels elle pourrait réduire ses coûts au siège de 30% - et quatre 777-200. La compagnie a également déjà décidé de leur aménagement cabine, qui comptera quatre classes et pourra accueillir 325 passagers.



IAG rappelle également que les appareils seront motorisés par GE et souligne qu'elle a souscrit à une série de services pour leur maintenance.



British Airways exploite aujourd'hui 35 Boeing 747-400. Les appareils sont retirés très progressivement du service mais le rythme de leur mise à la retraite va s'accélérer puisqu'ils doivent tous avoir quitté la flotte début 2024. Elle avait songé à en remplacer une partie avec des A380 mais avait renoncé en 2018 en raison de l'échec des négociations sur les tarifs avec Airbus.



Sa flotte long-courrier est actuellement composée de douze A380, trente 787, douze 777-300ER, 46 777-200 et ses 35 747. Elle attend par ailleurs la livraison de douze 787, quatre 777-300ER et dix-huit A350.

Boeing précise de son côté que British Airways est devenue la huitième cliente du 777X, qui compte désormais des engagements pour 358 exemplaires. Le premier avion dédié aux essais en vol vient d'intégrer le hangar de peinture et devrait réaliser son vol inaugural en mars.