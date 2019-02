Année de transition réussie pour le groupe Safran

Entre l'intégration de Zodiac Aerospace et le passage du CFM56 au LEAP, l'année du groupe Safran a été chargée. Malgré ces nombreuses phases de transition, le groupe français voit l'ensemble de ses secteurs d'activités historiques progresser - moteurs, équipements et défense - ainsi que ses résultats globaux pour l'année 2018. Et il se prépare désormais à entrer dans une nouvelle phase de forts investissements.



« C'est une excellente année 2018 », se félicite Philippe Petitcolin, directeur général de Safran, fort des nombreux indicateurs dans le vert de son bilan financier. Le groupe a ainsi vu son chiffre d'affaires progresser de 32% par rapport à 2017, pour atteindre 21,1 milliards d'euros. Ce résultat est largement dopé par l'apport de...