Les actionnaires d'Embraer approuvent la fusion avec Boeing

IL Y A 7 HEURES

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a mandaté CLAUDE NICOLLIER pour plancher sur le renouvellement des moyens pour contrer la menace aérienne. Il devra présenter au plus tard fin avril une analyse « externe et indépendante », complétant le rapport intitulé « Avenir de la défense aérienne » publié en 2017, afin que la cheffe du DDPS Viola Amherd puisse soumettre une proposition concrète au Conseil fédéral. Astrophysicien de formation, il a également été pilote de chasse, pilote d'essai et de ligne et a également effectué quatre missions dans l'espace dans les années 1990.