Aero India 2019 : Airbus décroche deux nouvelles compagnies aériennes pour sa plafeforme Skywise

Les deux compagnies adopteront Skywise Core, c'est-à-dire qu'elles auront accès à la plateforme digitale d'Airbus en échange du partage de leurs données afin de pouvoir visualiser et analyser l'ensemble des paramètres opérationnels de leur flotte. Elles pourront aussi les comparer aux informations fournies par d'autres opérateurs. Skywise Core leur permettra ainsi d'améliorer leurs opérations en ayant accès à l'expertise de l'avionneur ainsi qu'au lac de données alimenté par des milliers d'appareils.



« Nous sommes ravis de voir GoAir et SriLankan Airlines rejoindre le nombre croissant de compagnies aériennes connectées à Skywise. Cela nous rend encore plus confiants dans notre capacité à apporter plus de valeur à l'industrie par le partage de données », a déclaré à cette occasion Marc Fontaine, le directeur de la Transformation Digitale d'Airbus.



Pour la compagnie low cost GoAir, qui devient de fait le premier utilisateur de Skywise en Inde, la plateforme lui permettra de réduire ses interruptions d'exploitation, d'optimiser l'utilisation de ses appareils et, plus généralement, l'ensemble de ses opérations. GoAir opère aujourd'hui avec près d'une cinquantaine d'A320/320neo. Elle doit encore prendre livraison de plus d'une centaine d'A320neo au cours des prochaines années.



SriLankan Airlines utilisera pour sa part Skywise dans le but d'anticiper les tâches de maintenance concernant ses appareils de la famille A320 et ses A330, en suivant et en analysant les opérations et les performances de sa flotte. La compagnie nationale du Sri Lanka opère aujourd'hui avec 27 appareils produits par Airbus. Elle a commencé à renouveler sa flotte avec des A320neo/321neo acquis en leasing depuis deux ans.



Rappelons aussi que la plateforme Skywise est aussi proposée avec des offres plus poussées comme Skywise Reliability Services (solutions amélioration de la fiabilité) et Skywise Predictive Maintenance (algorithmes prédictifs). Airbus vise les 10 000 avions connectés pour une centaine de compagnies aériennes clientes d'ici la fin de l'année.



Airbus a profité du salon Aero India qui se tient actuellement à Bangalore pour annoncer que deux nouvelles compagnies aériennes venaient de signer pour la plateforme Skywise. Il s'agit GoAir et de SriLankan Airlines.Les deux compagnies adopteront Skywise Core, c'est-à-dire qu'elles auront accès à la plateforme digitale d'Airbus en échange du partage de leurs données afin de pouvoir visualiser et analyser l'ensemble des paramètres opérationnels de leur flotte. Elles pourront aussi les comparer aux informations fournies par d'autres opérateurs. Skywise Core leur permettra ainsi d'améliorer leurs opérations en ayant accès à l'expertise de l'avionneur ainsi qu'au lac de données alimenté par des milliers d'appareils.», a déclaré à cette occasion Marc Fontaine, le directeur de la Transformation Digitale d'Airbus.Pour la compagnie low cost GoAir, qui devient de fait le premier utilisateur de Skywise en Inde, la plateforme lui permettra de réduire ses interruptions d'exploitation, d'optimiser l'utilisation de ses appareils et, plus généralement, l'ensemble de ses opérations. GoAir opère aujourd'hui avec près d'une cinquantaine d'A320/320neo. Elle doit encore prendre livraison de plus d'une centaine d'A320neo au cours des prochaines années.SriLankan Airlines utilisera pour sa part Skywise dans le but d'anticiper les tâches de maintenance concernant ses appareils de la famille A320 et ses A330, en suivant et en analysant les opérations et les performances de sa flotte. La compagnie nationale du Sri Lanka opère aujourd'hui avec 27 appareils produits par Airbus. Elle a commencé à renouveler sa flotte avec des A320neo/321neo acquis en leasing depuis deux ans.Rappelons aussi que la plateforme Skywise est aussi proposée avec des offres plus poussées comme Skywise Reliability Services (solutions amélioration de la fiabilité) et Skywise Predictive Maintenance (algorithmes prédictifs). Airbus vise les 10 000 avions connectés pour une centaine de compagnies aériennes clientes d'ici la fin de l'année.