Le programme MC-21 retardé d'un an à cause des sanctions américaines

Le lancement de la production de l'avion moyen-courrier MC-21, majeur pour l'industrie aéronautique russe, a été retardé d'un an à cause des sanctions américaines, a déclaré lundi le patron du conglomérat industriel et militaire Rostec. "Etant donné que les Américains ont cessé de fournir des matériaux composites, nous passons à nos propres matériaux", a déclaré Sergueï Tchémézov aux agences russes lors d'un forum à Abou Dhabi. Il a précisé que la production en série devait commencer d'ici fin 2020 au lieu de fin 2019 comme prévu. Le MC-21, qui a effectué son premier vol d'essai en mai 2017, devait initialement être mis en service fin 2018, avant d'être déjà repoussé. Il devait constituer un nouveau symbole de renaissance de l'industrie aéronautique russe après le chaos des années 1990. Il ambitionne de concurrencer les "best-sellers" de l'avionneur européen Airbus et de l'américain Boeing, respectivement l'A320 et le 737. L'avionneur UAC, en charge du projet au sein de Rostec, avait déjà annoncé en janvier que les composants américains seraient remplacés par des produits russes, assurant que les sanctions ne compromettraient pas le projet. Les sanctions visant depuis septembre des entreprises russes participant à ce projet, dont Aerocomposite, auraient provoqué l'arrêt de la livraison de certaines pièces américaines destinées aux ailes de l'avion. En 2011, la Russie a mis en service l'appareil de transport régional Superjet 100, premier avion civil conçu après l'ère soviétique. Mais cet avion assemblé avec de nombreuses pièces occidentales, source de fierté à l'époque de son lancement, a connu un succès limité au-delà de la Russie.