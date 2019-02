AVIC s'appuie sur Safran pour faire voler le M700 en 2020

Le MA700 a presque disparu des radars, si ce n'est à de rares occasions comme la conclusion d'un accord avec un équipementier. C'est encore une fois à cette occasion qu'il revient brièvement sur le devant de la scène. En effet, le 18 février, Safran Electrical & Power a annoncé avoir signé un contrat avec AVIC XAC Commercial Aircraft (AVIC XCAC) pour fournir le système de génération électrique principal et auxiliaire du futur biturbopropulseur régional du constructeur chinois.



Zhu Jianxin, président d'AVIC XCAC, a profité de cette « étape importante du développement du système de génération électrique du MA700 » pour faire un point sur le calendrier du programme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a pris encore du retard.



Prévu initialement fin 2017, puis fin 2018, le vol inaugural du MA700 n'est plus attendu avant l'année prochaine comme l'explique le dirigeant chinois : « L'année 2019 sera une année riche et déterminante pour le programme MA700, à la fois en matière de livraison et de test des produits, afin de garantir le premier vol prévu en 2020. »



De fait, les premières livraisons annoncées jusque-là en 2020, n'interviendront vraisemblablement pas avant quelques années. A condition que le développement se passe de façon nominale. Pour y arriver, AVIC XCAC pourra s'appuyer sur l'expérience accumulée avec le MA60 et le MA600 - malgré leurs réussites pour le moins contrastées - mais aussi celle des nombreux fournisseurs européens et nord-américains du programme.



Apports occidentaux



Lors du salon de Farnborough 2018, XCAC avait ainsi signé sept contrats, notamment avec Rockwell Collins (devenu depuis Collins Aerospace), Thales, Meggitt et Parker Hannifin. Ils portaient respectivement sur l'intégration de l'avionique du MA700, le transformateur-redresseur, le système de protection incendie et les actionneurs des commandes de vol principales. Et le constructeur avait déjà conclu des accords avec Dowty Propellers pour les hélices, Pratt & Whitney Canada pour les moteurs, ou encore Honeywell pour le groupe auxiliaire de puissance (APU).



AVIC XCAC a d'ailleurs commencé à travailler à l'intégration des systèmes avioniques en décembre 2018, sur le premier des cinq bancs d'essais que doit lui livrer Collins Aerospace.



Concernant Safran, Zhu Jianxin souligne l'importance de leur collaboration entamée avec le MA60 : « Forts de notre relation durable avec Safran, nous sommes convaincus de pouvoir assurer le déploiement dans les délais et de faire du MA700 un véritable succès. »



Plus concrètement, Safran Electrical & Power va fournir un système de génération électrique à fréquence variable qui intègre un système de lubrification optimisé, afin de réduire les coûts de maintenance. Ce système avait d'ailleurs fait l'objet d'un accord entre les deux parties lors du salon de Zhuhai 2014, où Labinal Power Systems (devenu entretemps Safran Electrical & Power) avait signé une lettre d'intention à ce sujet avec Xi'An Aircraft (devenu AVIC XCAC).